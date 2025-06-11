В здании районного ТЦК в Харькове произошел пожар, причину выясняют – видео

В пресс-службе ТЦК призвали не распространять непроверенную информацию. Ранее анонимные Telegram-каналы писали о якобы поджоге или диверсии

Харьковский районный ТЦК и СП (Фото: Новинарня)

В здании харьковского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки 11 июня возник пожар – он локализован, причины возгорания будут установлены после соответствующих экспертиз. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного ТЦК и СП в Facebook.

Отмечается, что личный состав и находившиеся в помещении и на территории ТЦК граждане были эвакуированы. Спасатели локализовали пожар. Причины пожара будут установлены после экспертиз и расследования правоохранителей.

"Отмечаем, что источником сообщений о "поджоге" или "диверсии", которые начали активно распространяться в сети, являются российские пропагандистские ресурсы. Призываем не распространять непроверенную информацию и откровенные фейки враждебной пропаганды", – заявили в пресс-службе.

Ранее такие сообщения распространялись по анонимным Telegram-каналам.

Во всех ТЦК и СП Харьковской области принимаются меры по усилению пожарной безопасности и будут проведены соответствующие проверки.

27 марта 2025 года СБУ сообщала, что задержан агент ФСБ, которого россияне пытались взорвать возле ТЦК в Херсоне.

7 апреля СБУ сообщила о задержании в Полтавской области женщины, которая, по данным правоохранителей, планировала совершить теракты возле райотдела полиции и ТЦК.

30 апреля сообщалось, что в Харькове 29-летний мужчина угрожал применением ножа работникам ТЦК.