У будівлі районного ТЦК у Харкові сталася пожежа, причину з'ясовують – відео

У пресслужбі ТЦК закликали не поширювати неперевірену інформацію. Раніше анонімні Telegram-канали писали про нібито підпал або диверсію

Харківський районний ТЦК та СП (Фото: Новинарня)

У будівлі харківського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки 11 червня виникла пожежа – вона локалізована, причини займання будуть встановлені після відповідних експертиз. Про це повідомили у пресслужбі Харківського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Зазначається, що особовий склад та громадяни, які перебували у приміщенні та на території ТЦК, були евакуйовані. Рятувальники локалізували пожежу. Причини пожежі будуть встановлені після відповідних експертиз та розслідування правоохоронців.

"Наголошуємо, що джерелом повідомлень про "підпал" або "диверсію", які почали активно поширюватись у мережі, є російські пропагандистські ресурси. Закликаємо не поширювати неперевірену інформацію та відверті фейки ворожої пропаганди", – заявили у пресслужбі.

Раніше такі повідомлення ширилися анонімними Telegram-каналами.

У всіх ТЦК та СП Харківської області вживаються заходи щодо посилення пожежної безпеки та будуть проведені відповідні перевірки.

27 березня 2025 року СБУ повідомляла, що затримано агента ФСБ, якого росіяни намагалися підірвати біля ТЦК у Херсоні.

7 квітня СБУ повідомила про затримання у Полтавській області жінки, яка, за даними правоохоронців, планувала вчинити теракти біля райвідділу поліції та ТЦК.

30 квітня повідомлялося, що у Харкові 29-річний чоловік погрожував застосуванням ножа працівникам ТЦК.