У Харківській області подружжя побило військового ТЦК та поліціянта, їм загрожує тюрма
ТЦК (Ілюстративне фото: Сухопутні війська)

У Харківській області чоловік та дружина напали на поліціянта та військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У пресслужбі поліції Харківської області повідомили, що подружжя затримано.

Інцидент стався 9 червня у селищі Безлюдівка Харківського району. Екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив автомобіль, за кермом якого перебував 48-річний чоловік.

Правоохоронці стверджують, що він ухилявся від мобілізації, через що на місце прибули працівники ТЦК та СП.

"Під час спроби затримати громадянина для з’ясування обставин, той почав поводитися агресивно. У розпалі конфлікту він завдав ударів дерев’яною палицею поліціянту та представнику ТЦК. До нападу долучилася й дружина чоловіка – вона вдарила поліціянта каменем по голові", – йдеться у пресрелізі.

Поліціянт отримав травми голови та був госпіталізований.

Нападника затримали на місці, а його дружину – пізніше в селі Костянті́вка Чугуївського району.

Справу розслідують за статтею про насильство щодо працівника правоохоронного органу. Подружжя затримали, обом загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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