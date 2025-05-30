У Кам'янці-Подільському понад 100 людей заблокували автівку ТЦК, там відреагували – відео

Унаслідок події, як стверджують у ТЦК, пошкоджено службовий автомобіль – йому порізали шини

Фото: Хмельницький обласний ТЦК та СП / Facebook

У Кам'янці-Подільському увечері 29 травня понад 100 людей заблокували службовий автомобіль групи мобільного оповіщення місцевого Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП.

"Група громадян чисельністю близько 100 осіб заблокувала службовий автомобіль групи мобільного оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", – йдеться у дописі.

Військові зазначили, що автівку пошкодили – порізали шини. Там наголосили, що дії громадян "мали ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ".

На місце події прибули правоохоронці та представники військової служби правопорядку. Деталі події встановлюють.

Місцеві Telegram-канали публікували відео ймовірного перешкоджання роботі ТЦК. У ролику видно, як люди оточують автівку, не дозволяючи їй проїхати. Кілька громадян намагаються відчинити двері у салон, а група правоохоронців – протистоять їм. Що стало причиною конфлікту – невідомо.

27 березня 2025 року СБУ повідомляла, що затримано агента ФСБ, якого росіяни намагалися підірвати біля ТЦК у Херсоні.

7 квітня СБУ повідомила про затримання у Полтавській області жінки, яка, за даними правоохоронців, планувала вчинити теракти біля райвідділу поліції та ТЦК.

30 квітня повідомлялося, що у Харкові 29-річний чоловік погрожував застосуванням ножа працівникам ТЦК.

29 травня у Харківській області військовий ТЦК втратив кисть унаслідок вибуху біля його автівки.