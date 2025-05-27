Сухопутні війська нагадали про в'язницю за перешкоджання роботі ТЦК

За будь-яке перешкоджання роботі військових ТЦК та СП передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років

Військовий квиток (Ілюстративне фото: Одеський ТЦК та СП)

Сухопутні війська Збройних Сил України нагадали, що українці, які перешкоджають роботі військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, можуть сісти в тюрму.

За словами військових, останнім часом у соцмережах побільшало відео, які фіксують перешкоджання діяльності ТЦК та СП, "причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій".

У повідомленні наголошується, що свідоме перешкоджання роботі військових – зокрема погрози, психологічний тиск, фізичне насильство або пошкодження техніки – є протиправним. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років відповідно до статті 114-1 Кримінального кодексу України.

У Сухопутних військах зазначили, що намагаються перезавантажити роботу ТЦК та СП, зробити її "прозорою та відкритою".

"Саботаж роботи цих установ безпосередньо впливає на здатність Збройних Сил України та інших військових формувань ефективно виконувати свої завдання. Наголошуємо: кожен з громадян, хто досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії", – додали там.

Військові закликали дотримуватися закону та сприяти зусиллям, спрямованим на захист України.

17 лютого 2025 року повідомлялося про напад у Жовкві на військовослужбовця ТЦК, який супроводжував двох мобілізованих.

21 травня у Львові чоловік розпилив газ в очі військовому ТЦК та поліціянту, обох ушпиталили.

22 травня у Новому Роздолі Львівської області група чоловіків побила військовослужбовця ТЦК та СП.