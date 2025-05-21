У Львові чоловік розпилив газ в очі військовому ТЦК та поліцейському – обидва в лікарні
У Львові чоловік напав на військового Територіального центру комплектування та поліцейського – обидва в лікарні. Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП.
Подія сталася 21 травня близько 10:00 на вулиці Княгині Ольги. Працівники ТЦК разом із правоохоронцями здійснювали оповіщення військовозобов’язаних громадян. Коли вони підійшли до чоловіка та попросили надати для перевірки військово-облікові документи, той почав тікати.
Військові та правоохоронці кинулися за ним, і коли вже майже наздогнали, той різко обернувся й розпилив, ймовірно, перцевий газ. Внаслідок цього правоохоронець і військовослужбовець були госпіталізовані з серйозними пошкодженнями очей.
У ТЦК зазначили, що постраждалий військовий був нещодавно переведений з 24 ОМБр за станом здоров’я і не міг більше виконувати завдання на передній лінії.
Військовозобов'язаного нападника затримали. Виявилося, що він перебував у розшуку. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
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