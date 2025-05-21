У Львові чоловік розпилив газ в очі військовому ТЦК та поліцейському – обидва в лікарні

ТЦК (Ілюстративне фото: Генштаб)

У Львові чоловік напав на військового Територіального центру комплектування та поліцейського – обидва в лікарні. Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП.

Подія сталася 21 травня близько 10:00 на вулиці Княгині Ольги. Працівники ТЦК разом із правоохоронцями здійснювали оповіщення військовозобов’язаних громадян. Коли вони підійшли до чоловіка та попросили надати для перевірки військово-облікові документи, той почав тікати.

Військові та правоохоронці кинулися за ним, і коли вже майже наздогнали, той різко обернувся й розпилив, ймовірно, перцевий газ. Внаслідок цього правоохоронець і військовослужбовець були госпіталізовані з серйозними пошкодженнями очей.

У ТЦК зазначили, що постраждалий військовий був нещодавно переведений з 24 ОМБр за станом здоров’я і не міг більше виконувати завдання на передній лінії.

Військовозобов'язаного нападника затримали. Виявилося, що він перебував у розшуку. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.