У Харківському ТЦК знайшли мертвим чоловіка, правоохоронці розслідують самогубство

Інцидент стався 12 травня на території Харківського районного ТЦК та СП. Попередньо, чоловік вистрибнув з віка третього поверху та загинув

Військовий квиток (Ілюстративне фото: Одеський ТЦК та СП)

На території Харківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки помер чоловік. У пресслужбі поліції Харківської області заявили, що з'ясовують обставини події.

За попередніми даними, 12 травня 39-річний чоловік покінчив з життям, вистрибнувши з вікна третього поверху. На місці працювала слідчо-оперативна група та експерти.

У ході огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про самогубство. Розслідування триває.