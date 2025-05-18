У Харківському ТЦК знайшли мертвим чоловіка, правоохоронці розслідують самогубство
На території Харківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки помер чоловік. У пресслужбі поліції Харківської області заявили, що з'ясовують обставини події.
За попередніми даними, 12 травня 39-річний чоловік покінчив з життям, вистрибнувши з вікна третього поверху. На місці працювала слідчо-оперативна група та експерти.
У ході огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про самогубство. Розслідування триває.
- 7 лютого 2025 року повідомлялося, що у Чернівцях у будівлі ТЦК помер 32-річний чоловік. За словами правоохоронців, йому стало зле під час проходження військово-лікарської комісії.
- 3 березня також повідомлялося про смерть чоловіка у ТЦК, але вже у Кременчуці.
- 27 березня повідомлялося, що у Вінницькій області посадовицю ТЦК підозрюють у побитті чоловіка. Вона вдарила його по голові та почала душити.
- 11 квітня у Луцькому об'єднаному міському Територіальному центрі комплектування знайшли мертвим лікаря.