В Харьковском ТЦК нашли мертвым мужчину, правоохранители расследуют самоубийство
Военный билет (Иллюстративное фото: Одесский ТЦК и СП)

На территории Харьковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки умер мужчина. В пресс-службе полиции Харьковской области заявили, что выясняют обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, 12 мая 39-летний мужчина покончил с жизнью, выпрыгнув из окна третьего этажа. На месте работала следственно-оперативная группа и эксперты.

В ходе осмотра тела признаки насильственной смерти не выявлены, кроме травм, полученных в результате падения с высоты.

Следователи открыли уголовное производство по статье о самоубийстве. Расследование продолжается.

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