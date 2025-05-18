В Харьковском ТЦК нашли мертвым мужчину, правоохранители расследуют самоубийство
На территории Харьковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки умер мужчина. В пресс-службе полиции Харьковской области заявили, что выясняют обстоятельства происшествия.
По предварительным данным, 12 мая 39-летний мужчина покончил с жизнью, выпрыгнув из окна третьего этажа. На месте работала следственно-оперативная группа и эксперты.
В ходе осмотра тела признаки насильственной смерти не выявлены, кроме травм, полученных в результате падения с высоты.
Следователи открыли уголовное производство по статье о самоубийстве. Расследование продолжается.
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