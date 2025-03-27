"Ударила по голове и начала душить". Чиновницу ТЦК подозревают в избиении мужчины
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместительнице начальника Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки и ее подчиненному. Утверждается, что они избили мужчину, который пришел в учреждение с повесткой.
Инцидент произошел 12 сентября 2024 года. В ТЦК пришел мужчина, которому вручили повестку. У него было действующее бронирование, поскольку он работал на предприятии критической инфраструктуры. Во время пребывания в учреждении его направили к заместительнице руководителя.
По данным ГБР, чиновница была недовольна его поведением — начала заставлять подписать анкету военнообязанного и отказаться от бронирования. Когда мужчина отказался, она ударила его по голове и принялась душить.
Утверждается, что в кабинете был еще один военный, подчиненный чиновницы, который ударил мужчину несколько раз по лицу и голове. После этого у мужчины забрали телефон.
В результате нападения пострадавший получил ушиб головного мозга, кровоподтеки и ссадины. Он отказался подписывать документы и обратился в ГБР. Чиновница и ее подчиненный подозреваются в превышении служебных полномочий военным должностным лицом, что повлекло значительный ущерб, причиненный во время военного положения группой лиц.
Сейчас решается вопрос об их отстранении от должностей и избрании меры пресечения. В случае доказательства вины должностным лицам грозит до 12 лет тюрьмы.
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