"Вдарила по голові та почала душити". Посадовицю ТЦК підозрюють у побитті чоловіка

Стверджується, що у кабінеті був ще один військовий, підлеглий чиновниці, який вдарив чоловіка кілька разів по обличчю та голові

Військовий квиток (Ілюстративне фото: Одеський ТЦК та СП)

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступниці начальника Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки та її підлеглому. Стверджується, що вони побили чоловіка, який прийшов до установи з повісткою.

Зазначається, що інцидент стався 12 вересня 2024 року. До ТЦК прийшов чоловік, якому вручили повістку. У нього було чинне бронювання, оскільки він працював на підприємстві критичної інфраструктури. Під час перебування в установі його направили до заступниці керівника.

За даними ДБР, посадовиця була незадоволена його поведінкою — почала примушувати підписати анкету військовозобов'язаного та відмовитися від бронювання. Коли чоловік відмовився, вона вдарила його по голові й почала душити.

Стверджується, що у кабінеті був ще один військовий, підлеглий чиновниці, який вдарив чоловіка кілька разів по обличчю та голові. Після цього у чоловіка забрали телефон.

Внаслідок нападу постраждалий отримав забій головного мозку, синці та садна. Він відмовився підписувати документи та звернувся до ДБР. Посадовиця та її підлеглий підозрюються у перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило значну шкоду, вчиненому під час воєнного стану групою осіб.

Зараз вирішується питання про їх відсторонення від посад і обрання запобіжного заходу. У разі доведення провини посадовцям загрожує до 12 років тюрми.