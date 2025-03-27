"Вдарила по голові та почала душити". Посадовицю ТЦК підозрюють у побитті чоловіка
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступниці начальника Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки та її підлеглому. Стверджується, що вони побили чоловіка, який прийшов до установи з повісткою.
Зазначається, що інцидент стався 12 вересня 2024 року. До ТЦК прийшов чоловік, якому вручили повістку. У нього було чинне бронювання, оскільки він працював на підприємстві критичної інфраструктури. Під час перебування в установі його направили до заступниці керівника.
За даними ДБР, посадовиця була незадоволена його поведінкою — почала примушувати підписати анкету військовозобов'язаного та відмовитися від бронювання. Коли чоловік відмовився, вона вдарила його по голові й почала душити.
Стверджується, що у кабінеті був ще один військовий, підлеглий чиновниці, який вдарив чоловіка кілька разів по обличчю та голові. Після цього у чоловіка забрали телефон.
Внаслідок нападу постраждалий отримав забій головного мозку, синці та садна. Він відмовився підписувати документи та звернувся до ДБР. Посадовиця та її підлеглий підозрюються у перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило значну шкоду, вчиненому під час воєнного стану групою осіб.
Зараз вирішується питання про їх відсторонення від посад і обрання запобіжного заходу. У разі доведення провини посадовцям загрожує до 12 років тюрми.
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