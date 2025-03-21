Українці почали частіше скаржитися на порушення з боку ТЦК – Лубінець

Омбудсман підкреслив, що протиправні дії з боку військових є неприпустимими

Дмитро Лубінець (Фото: t.me/dmytro_lubinetzs)

У 2025 році зросла кількість звернень українців щодо порушення прав людини з боку працівників Територіальних центрів комплектування (ТЦК). Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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За його словами, кількість таких випадків зростає, а характер змінюється. Лише з Харківської області з початку року надійшло понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.

"Важливо зазначити, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги – я і моя представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини", – зазначив омбудсман.

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Він також повідомив, що за останній час у мережі було розміщено мінімум три відео, на яких велосипедистів "збивають машиною", після чого люди у формі застосовують силу і велосипедистів поміщають до машин.

"Наголошу, що такі дії є неприпустимими та потребують реагування", – підкреслив Лубінець.

В медіа регулярно висвітлюються різні порушення з боку військових ТЦК. В січні 2025 року одеська журналістка звинуватила ТЦК у побитті свого сина. Військові почали перевірку.

7 лютого повідомлялося, що у Чернівцях у будівлі ТЦК помер 32-річний чоловік. За словами правоохоронців, йому зле під час проходження військово-лікарської комісії. 3 березня також повідомлялося про смерть чоловіка у ТЦК, але вже у Кременчуці.

Водночас є і протилежні випадки, коли нападали на представників ТЦК. Зокрема, 22 лютого в Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військового ТЦК. Поліція повідомила про його затримання.

Відомо також про аналогічний випадок, який стався 12 лютого у Харкові. Під час перевірки документів чоловік напав з ножем та газовим балончиком на військовослужбовця. Нападника затримали, а пораненого військового ушпиталили.

Окрім цього, Україною прокотилася серія вибухів біля будівель ТЦК та поруч із його представниками. Голова МВС Ігор Клименко повідомляв, що Росія вербує молодих українців для терактів, обіцяє гроші за це, але не віддає їх.