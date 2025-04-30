В Харькове мужчина угрожал ножом работникам ТЦК: полиция начала расследование

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Харькове 29-летний мужчина угрожал применением ножа работникам Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

29 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в Новобаварском районе во время проверки учетных документов у 29-летнего мужчины произошел конфликт с сотрудниками ТЦК.

По данным полиции, мужчина вел себя агрессивно, достал нож и угрожал применить его.

При выезде к правоохранителям с письменным заявлением обратился сотрудник Шевченковского РТЦК и СП. Он объяснил, что нарушитель не прошел проверку военно-учетных документов и во время конфликта угрожал ему ножом.

Полиция открыла уголовное производство по статье об угрозе убийством. Нож у мужчины изъяли. За это преступление предусмотрен пробационный надзор сроком до двух лет или ограничение свободы на тот же срок.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция