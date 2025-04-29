Генштаб: Военных ТЦК будут направлять на фронт, а на их должности — бойцов с ранениями

Военнослужащих Территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут служить в части в районах боевых действий. На их должности будут назначаться бойцы с ранениями или контузиями, которые не могут служить в боевых подразделениях. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В ведомстве отметили, что в соответствии с решением Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского осуществляется проверка комплектования ТЦК и СП личным составом с боевым опытом.

"Да, военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий. На их должности будут назначаться лица, получившие ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья, не могут выполнять обязанности".

Координацию этого процесса осуществляет один из заместителей начальника Генштаба ВСУ. Целью этих мер Генштаб называет улучшение работы ТЦК и СП, "обеспечение соблюдения принципов социальной справедливости, что будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в военных коллективах".

С 2022 по 2025 год произошло изменение всех руководителей ТЦК и СП, а сейчас почти 70% военнослужащих этих центров имеют боевой опыт. Около половины персонала ТЦК и СП – это бойцы, получившие ранения во время боевых действий. 20% работников – это гражданские лица, работающие в ВСУ, добавили военные.

В последние годы было проведено несколько важных изменений: увеличено количество должностей для социальной работы, реформирована морально-психологическая служба, усовершенствован учет призывников и военнообязанных, а также введена юридическая служба.

"Меры по усовершенствованию работы ТЦК и СП продолжаются", – добавили в Генштабе.