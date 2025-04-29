Генштаб: Військових ТЦК направлятимуть на фронт, а на їхні посади — бійців з пораненнями

Військовослужбовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я направлятимуть служити у частини в районах бойових дій. На їхні посади призначатимуть бійців з пораненнями чи контузіями, які не можуть служити в бойових підрозділах. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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У відомстві зазначили, що відповідно до рішення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом.

"Так, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах", – йдеться у повідомленні.

Координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генштабу ЗСУ. Метою цих заходів Генштаб називає покращення роботи ТЦК та СП, "забезпечення дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах".

З 2022 по 2025 рік відбулася зміна всіх керівників ТЦК та СП, а наразі майже 70% військовослужбовців цих центрів мають бойовий досвід. Близько половини персоналу ТЦК та СП — це бійці, які отримали поранення під час бойових дій. 20% працівників — це цивільні особи, які працюють у ЗСУ, додали військові.

Останніми роками було проведено кілька важливих змін: збільшено кількість посад для соціальної роботи, реформовано морально-психологічну службу, вдосконалено облік призовників і військовозобов’язаних, а також введено юридичну службу.

"Заходи щодо удосконалення роботи ТЦК та СП тривають", – додали у Генштабі.