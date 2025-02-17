Во Львовской области неизвестные ранили военного ТЦК, сопровождавшего мобилизованных

По этому факту уже возбуждено уголовное производство

Военный билет (Фото: Depositphotos)

В понедельник, 17 февраля, совершено нападение на военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки, сопровождавшего двух мобилизованных. Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП.

По данным военных, в городе Жовква около 11:30 военнослужащий Львовского РТЦК и СП сопровождал двух мобилизованных лиц в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии.

Однако во время движения по улице Львовская на него было совершено нападение. Двое неизвестных атаковали военнослужащего, нанеся ему резаные раны острым предметом.

Вероятная причина нападения – попытка создать условия для побега одного из военнообязанных, который должен был пройти медицинскую комиссию. В результате нападения этот гражданин скрылся. Сейчас он находится в розыске, добавили в ТЦК.

По этому факту уже открыто уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Параллельно идет служебное расследование во Львовском РТЦК и СП.