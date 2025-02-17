У Львівській області невідомі поранили військового ТЦК, який супроводжував мобілізованих

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

У понеділок, 17 лютого, здійснено напад на військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який супроводжував двох мобілізованих. Про це повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За даними військових, у місті Жовква близько 11:30 військовослужбовець Львівського РТЦК та СП супроводжував двох мобілізованих осіб до лікарні для проходження військово-лікарської комісії.

Однак під час руху вулицею Львівська на нього було скоєно напад. Двоє невідомих атакували військовослужбовця, завдавши йому різані рани гострим предметом.

Ймовірна причина нападу – спроба створити умови для втечі одного з військовозобов’язаних, який мав пройти медичну комісію. Внаслідок нападу цей громадянин втік. Наразі він перебуває у розшуку, додали в ТЦК.

За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Паралельно триває службове розслідування у Львівському РТЦК та СП.