На Рівненщині стався напад на військовослужбовців ТЦК

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На Рівненщині стався напад на військовослужбовців територіального центру комплектування, повідомили в обласному військкоматі.

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За їх даними, під час перевірки військово-облікових документів особи мобілізаційного віку напали на військових ТЦК, завдали їм тілесних ушкоджень та пошкодили військову техніку.

На місце інциденту скерували додаткові екіпажі поліції й карети швидкої допомоги, життю та здоров'ю військовослужбовців на цей момент нічого не загрожує. Правоохоронці проводять слідчі дії.

У ТЦК зазначили, що причетні до нападу вже перебувають у розшуку, оскільки втекли з місця події. Залежно від кваліфікації, фігурантам може загрожувати до 15 років тюрми.

"Укотре нагадуємо громадянам України мобілізаційного віку про необхідність своєчасного оновлення облікових даних з метою уникнення непорозумінь і відповідальності перед законом", – зазначили в обласному військкоматі.

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9 лютого Нацполіція повідомила, що правоохоронці встановлюють обставини травмування мобілізованого лаборанта зі Львова, знайденого на околиці міста Житомир увечері 7 лютого. Відомство припускає, що той отримав травми, коли вистрибнув із кузова авто під час поїздки до навчального центру.

10 лютого поліція Чернігівської області заявила про затримання чоловіка, який напав на військовослужбовця ТЦК.