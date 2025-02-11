На Рівненщині стався напад на військовослужбовців ТЦК
На Рівненщині стався напад на військовослужбовців територіального центру комплектування, повідомили в обласному військкоматі.
За їх даними, під час перевірки військово-облікових документів особи мобілізаційного віку напали на військових ТЦК, завдали їм тілесних ушкоджень та пошкодили військову техніку.
На місце інциденту скерували додаткові екіпажі поліції й карети швидкої допомоги, життю та здоров'ю військовослужбовців на цей момент нічого не загрожує. Правоохоронці проводять слідчі дії.
У ТЦК зазначили, що причетні до нападу вже перебувають у розшуку, оскільки втекли з місця події. Залежно від кваліфікації, фігурантам може загрожувати до 15 років тюрми.
"Укотре нагадуємо громадянам України мобілізаційного віку про необхідність своєчасного оновлення облікових даних з метою уникнення непорозумінь і відповідальності перед законом", – зазначили в обласному військкоматі.
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