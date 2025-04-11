На Волыни в помещении ТЦК нашли мертвым врача областной больницы

ТЦК (Иллюстративное фото: facebook.com/volynarmy)

В Луцком объединенном городском Территориальном центре комплектования обнаружили мертвым врача, сообщает Нацполиция региона. По данным от анонимных собеседников местного медиа "Конкурент", речь может идти о главе военно-врачебной комиссии Олеге Лопачаке.

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Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено 11 апреля в помещении ТЦК. Правоохранители установили, что это медик областной больницы.

Согласно предварительному осмотру тела повреждений обнаружено не было. На месте работала следственно-оперативная группа, криминалисты. Подробности инцидента выясняются.

Правоохранители возбудили уголовное производство по подозрению умышленного убийства, но с примечанием "естественная смерть". Тело было направлено на экспертизу для установления точной причины смерти.

Олег Лопачак – врач-невропатолог Волынской областной клинической больницы и глава ВВК.