На Волыни в помещении ТЦК нашли мертвым врача областной больницы
В Луцком объединенном городском Территориальном центре комплектования обнаружили мертвым врача, сообщает Нацполиция региона. По данным от анонимных собеседников местного медиа "Конкурент", речь может идти о главе военно-врачебной комиссии Олеге Лопачаке.
Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено 11 апреля в помещении ТЦК. Правоохранители установили, что это медик областной больницы.
Согласно предварительному осмотру тела повреждений обнаружено не было. На месте работала следственно-оперативная группа, криминалисты. Подробности инцидента выясняются.
Правоохранители возбудили уголовное производство по подозрению умышленного убийства, но с примечанием "естественная смерть". Тело было направлено на экспертизу для установления точной причины смерти.
Олег Лопачак – врач-невропатолог Волынской областной клинической больницы и глава ВВК.
- 7 февраля сообщалось, что в Черновцах в здании ТЦК скончался 32-летний мужчина. По словам правоохранителей, ему стало плохо во время прохождения военно-врачебной комиссии.
- 3 марта также сообщалось о смерти мужчины в ТЦК, но уже в Кременчуге.
- 27 марта сообщалось, что в Винницкой области чиновницу ТЦК подозревают в избиении мужчины. Она ударила его по голове и принялась душить.