На Волині у приміщенні ТЦК знайшли мертвим лікаря обласної лікарні
У Луцькому об'єднаному міському Територіальному центрі комплектування знайшли мертвим лікаря, повідомляє Нацполіція регіону. За даними від анонімних співрозмовників місцевого медіа "Конкурент", може йтися про голову військово-лікарської комісії Олега Лопачака.
Тіло чоловіка без ознак життя було виявлено 11 квітня у приміщенні ТЦК. Правоохоронці встановили, що це медик обласної лікарні.
Згідно з попереднім оглядом тіла ушкоджень виявлено не було. На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти. Подробиці інциденту з'ясовуються.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за підозрою умисного вбивства, але з приміткою "природна смерть". Тіло спрямували на експертизу для встановлення точної причини смерті.
Олег Лопачак – лікар-невропатолог Волинської обласної клінічної лікарні та голова ВЛК.
- 7 лютого повідомлялося, що у Чернівцях у будівлі ТЦК помер 32-річний чоловік. За словами правоохоронців, йому стало зле під час проходження військово-лікарської комісії.
- 3 березня також повідомлялося про смерть чоловіка у ТЦК, але вже у Кременчуці.
- 27 березня повідомлялося, що у Вінницькій області посадовицю ТЦК підозрюють у побитті чоловіка. Вона вдарила його по голові та почала душити.