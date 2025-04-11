На Волині у приміщенні ТЦК знайшли мертвим лікаря обласної лікарні

ТЦК (Ілюстративне фото: facebook.com/volynarmy)

У Луцькому об'єднаному міському Територіальному центрі комплектування знайшли мертвим лікаря, повідомляє Нацполіція регіону. За даними від анонімних співрозмовників місцевого медіа "Конкурент", може йтися про голову військово-лікарської комісії Олега Лопачака.

Тіло чоловіка без ознак життя було виявлено 11 квітня у приміщенні ТЦК. Правоохоронці встановили, що це медик обласної лікарні.

Згідно з попереднім оглядом тіла ушкоджень виявлено не було. На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за підозрою умисного вбивства, але з приміткою "природна смерть". Тіло спрямували на експертизу для встановлення точної причини смерті.

Олег Лопачак – лікар-невропатолог Волинської обласної клінічної лікарні та голова ВЛК.