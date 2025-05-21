Во Львове мужчина распилил газ в глаза военному ТЦК и полицейскому – оба в больнице

ТЦК (Иллюстративное фото: Генштаб)

Во Львове мужчина напал на военного Территориального центра комплектования и полицейского – оба в больнице. Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП.

Событие произошло 21 мая около 10:00 на улице Княгини Ольги. Сотрудники ТЦК вместе с правоохранителями осуществляли оповещение военнообязанных граждан. Когда они подошли к мужчине и попросили предоставить для проверки военно-учетные документы, тот начал убегать.

Военные и стражи порядка бросились за ним, и когда уже почти догнали, тот резко обернулся и распылил, вероятно, перечный газ. В результате правоохранитель и военнослужащий были госпитализированы с серьезными повреждениями глаз.

В ТЦК отметили, что пострадавший военный был недавно переведен из 24 ОМБр по состоянию здоровья и не мог больше выполнять задачи на передней линии.

Военнообязанный нападавший был задержан. Оказалось, что он находился в розыске. Решается вопрос об открытии уголовного производства.