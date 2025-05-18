Начальника ТЦК та його заступника відсторонили на час розслідування загибелі чоловіка у Харкові

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У Харкові начальника районного територіального центру комплектування та його заступника усунули від виконання службових обов'язків на час розслідування загибелі чоловіка на території військкомату. Про це повідомили в оперативному командуванні "Схід".

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За його даними, 12 травня цивільний чоловік випав з вікна третього поверху адміністративної будівлі ТЦК.

"Тривають слідчі дії, які здійснюють правоохоронні органи. Їх попередній висновок після роботи на місці події слідчо-оперативної групи та експертів - 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна", - йдеться у публікації.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство з приміткою самогубство. Відповідні матеріали скеровано до Державного бюро розслідувань для перевірки дій військовослужбовців та працівників військкомату.

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Командування зазначає, що надає "всебічне і повне сприяння роботі правоохоронних органів", й додає, що за результатами слідчих дій та судового вердикту ухвалить усі необхідні дисциплінарні та кадрові рішення.

Військові вказують, що на час розслідування уже відсторонено від обов'язків начальника райвійськкомату та його заступника.

"В разі оголошення підозр посадовим особам ТЦК та СП вони також негайно будуть відсторонені від виконання службових обов'язків. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. В разі встановлення провини посадових осіб вони будуть притягнуті до суворої відповідальності", - підсумовують у дописі.

Про загибель чоловіка 12 травня поліція Харкова повідомила 18 травня.

У ході огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти.