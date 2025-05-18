Начальник ТЦК и его зам были отстранены на время расследования гибели мужчины в Харькове

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Харькове начальника районного территориального центра комплектования и его заместителя отстранили от исполнения служебных обязанностей во время расследования гибели мужчины на территории военкомата. Об этом сообщили в оперативном командовании "Восход".

По его данным, 12 мая гражданский мужчина выпал из окна третьего этажа административного здания ТЦК.

"Идут следственные действия, которые совершают правоохранительные органы. Их предварительное заключение после работы на месте происшествия следственно-оперативной группы и экспертов – 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна", – говорится в публикации.

Правоохранители открыло уголовное дело по статье об умышленном убийстве с примечанием "самоубийство". Соответствующие материалы направлены в Государственное бюро расследований для проверки действий военнослужащих и работников военкомата.

Читайте также Конфликты с ТЦК – как стабилизировать общество и дать всем чувство справедливости

Командование отмечает, что оказывает "всестороннее и полное содействие работе правоохранительных органов" и добавляет, что по результатам следственных действий и судебного вердикта примет все необходимые дисциплинарные и кадровые решения.

Военные указывают, что на время расследования уже отстранены от обязанностей начальник райвоенкомата и его заместитель.

"В случае объявления подозрений должностным лицам ТЦК и СП они также немедленно будут отстранены от исполнения служебных обязанностей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. В случае установления вины должностных лиц они будут привлечены к строгой ответственности", – заключают в сообщении.

О гибели мужчины 12 мая полиция Харькова сообщила 18 мая.

В ходе осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено, кроме травм, полученных в результате падения с высоты.