У Львівській області група чоловіків побила військового ТЦК: у нього перелом ребер та гематоми

Військовий (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Новому Роздолі Львівської області група чоловіків побила військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.

Нестор Дидик – майданівець, з лютого 2022 року – учасник російсько-української війни, який у складі 103 окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України боронив Донецьку, Харківську та Луганську області. За станом здоров’я був переведений на службу в ТЦК.

21 травня, близько 23:00, старший солдат Дидик брав участь у заходах оповіщення військовозобов’язаних. На проспекті Шевченка один із чоловіків на прохання пред’явити військово-облікові документи відповів хамством і образами.

За кілька хвилин підбігла група з близько восьми чоловіків, і вони почали завдавати ударів військовослужбовцю. Його повалили на землю і били ногами по голові. Зупинило нападників лише втручання військових.

Постраждалого госпіталізувала карета швидкої. Він перебуває у лікарні, у нього виявили гематоми на обличчі та перелом ребер. Остаточний діагноз лікарі все ще встановлюють.

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