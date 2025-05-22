Во Львовской области группа мужчин избила военного ТЦК: у него перелом ребер и гематомы

Военный (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Новом Роздоле Львовской области группа мужчин избила военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП.

Нестор Дидик – майдановец, с февраля 2022 года – участник российско-украинской войны, который в составе 103 отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины защищал Донецкую, Харьковскую и Луганскую области. По состоянию здоровья был переведен на службу в ТЦК.

21 мая, около 23:00, старший солдат Дидик принимал участие в мероприятиях оповещения военнообязанных. На проспекте Шевченко один из мужчин на просьбу предъявить военно-учетные документы ответил хамством и оскорблениями.

Через несколько минут подбежала группа из около восьми мужчин, они начали наносить удары военнослужащему. Его повалили на землю и били ногами по голове. Остановило нападавших только вмешательство военных.

Пострадавшего госпитализировала карета скорой. Он находится в больнице, у него обнаружили гематомы на лице и перелом ребер. Окончательный диагноз врачи все еще устанавливают.

Полиция открыла уголовное производство по статье о нанесении телесных повреждений средней тяжести.