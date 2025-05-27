Сухопутные войска напомнили о тюрьме за препятствование работе ТЦК

За любое препятствование работе военных ТЦК и СП предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет

Военный билет (Иллюстративное фото: Одесский ТЦК и СП)

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины напомнили, что украинцы, препятствующие работе военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки, могут сесть в тюрьму.

По словам военных, в последнее время в соцсетях стало больше видео, фиксирующих препятствование деятельности ТЦК и СП, "причем некоторые граждане открыто поощряют других к таким действиям".

В сообщении отмечается, что сознательное препятствование работе военных – в частности угрозы, психологическое давление, физическое насилие или повреждение техники – противоправно. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет в соответствии со статьей 114-1 Уголовного кодекса Украины.

В Сухопутных войсках отметили, что пытаются перезагрузить работу ТЦК и СП, сделать ее "прозрачной и открытой".

"Саботаж работы этих учреждений оказывает непосредственное влияние на способность Вооруженных Сил Украины и других военных формирований эффективно выполнять свои задачи. Отмечаем: каждый из граждан, достигших 16 лет и пребывающий во вменяемом состоянии, может нести ответственность за такие действия", – добавили там.

Военные призвали соблюдать закон и содействовать усилиям, направленным на защиту Украины.

17 февраля 2025 года сообщалось о нападении в Жовкве на военнослужащего ТЦК, сопровождавшего двух мобилизованных.

21 мая во Львове мужчина распилил газ в глаза военному ТЦК и полицейскому, обоих госпитализировали.

22 мая в Новом Роздоле Львовской области группа мужчин избила военнослужащего ТЦК и СП.