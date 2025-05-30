В Каменце-Подольском более 100 человек заблокировали машину ТЦК, там отреагировали – видео
В Каменце-Подольском вечером 29 мая более 100 человек заблокировали служебный автомобиль группы мобильного оповещения местного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщили в Хмельницком областном ТЦК и СП.
"Группа граждан численностью около 100 человек заблокировала служебный автомобиль группы мобильного оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки", – говорится в сообщении.
Военные отметили, что машину повредили – порезали шины. Там подчеркнули, что действия граждан "имели признаки организованного сопротивления исполнению служебных обязанностей представителями ВСУ".
На место происшествия прибыли правоохранители и представители военной службы правопорядка. Детали происшествия устанавливают.
Местные Telegram-каналы публиковали видео вероятного препятствования работе ТЦК. В ролике видно, как люди окружают автомобиль, не позволяя ему проехать. Несколько граждан пытаются открыть двери в салон, а группа правоохранителей – противостоят им. Что стало причиной конфликта – неизвестно.
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