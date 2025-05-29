В Харьковской области военный ТЦК потерял кисть в результате взрыва возле его автомобиля
Военный (Иллюстративное фото: Генштаб)

В Харьковской области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал военнослужащий Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского ОТЦК и СП.

Военнослужащий одного из районных ТЦК области получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета, который он нашел возле своего автомобиля.

Мужчине была оказана экстренная медицинская помощь, врачи были вынуждены ампутировать кисть. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту открыто уголовное производство.

В областном и районных ТЦК и СП проводятся дополнительные занятия и инструктажи по обращению с взрывоопасными и подозрительными предметами.

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