В Харьковской области военный ТЦК потерял кисть в результате взрыва возле его автомобиля

В настоящее время жизни мужчине ничего не угрожает

Военный (Иллюстративное фото: Генштаб)

В Харьковской области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал военнослужащий Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского ОТЦК и СП.

Военнослужащий одного из районных ТЦК области получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета, который он нашел возле своего автомобиля.

Мужчине была оказана экстренная медицинская помощь, врачи были вынуждены ампутировать кисть. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту открыто уголовное производство.

В областном и районных ТЦК и СП проводятся дополнительные занятия и инструктажи по обращению с взрывоопасными и подозрительными предметами.

27 марта 2025 года СБУ сообщала, что задержан агент ФСБ, которого россияне пытались взорвать возле ТЦК в Херсоне.

7 апреля СБУ сообщила о задержании в Полтавской области женщины, которая, по данным правоохранителей, планировала совершить теракты возле райотдела полиции и ТЦК.

30 апреля сообщалось, что в Харькове 29-летний мужчина угрожал применением ножа работникам ТЦК.