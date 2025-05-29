У Харківській області військовий ТЦК втратив кисть унаслідок вибуху біля його автівки

Наразі життю чоловіка нічого не загрожує

Військовий (Ілюстративне фото: Генштаб)

У Харківській області внаслідок вибуху невідомого предмета постраждав військовослужбовець Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Харківського ОТЦК та СП.

Військовослужбовець одного з районних ТЦК області дістав важку травму внаслідок вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля.

Чоловіку було надано екстрену медичну допомогу, лікарі були вимушені ампутувати кисть. Наразі його життю нічого не загрожує.

Причини та обставини події з'ясовуються. За даним фактом порушено кримінальне провадження.

У обласному та районних ТЦК та СП проводяться додаткові заняття та інструктажі щодо поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами.

27 березня 2025 року СБУ повідомляла, що затримано агента ФСБ, якого росіяни намагалися підірвати біля ТЦК у Херсоні.

7 квітня СБУ повідомила про затримання у Полтавській області жінки, яка, за даними правоохоронців, планувала вчинити теракти біля райвідділу поліції та ТЦК.

30 квітня повідомлялося, що у Харкові 29-річний чоловік погрожував застосуванням ножа працівникам ТЦК.