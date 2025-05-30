Сутичка з військовими ТЦК у Кам'янці: Сирський доручив провести службове розслідування

Під час інциденту постраждали військовослужбовці та цивільні, пошкоджено службовий транспортний засіб

Фото: Військова служба правопорядку ЗСУ/Facebook

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський доручив провести службове розслідування ситуації у Кам'янці-Подільському, коли понад 100 людей заблокували службову автівку представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили у Військовій службі правопорядку в ЗСУ.

Там нагадали, що 29 травня у Кам'янці-Подільському група українців "здійснила дії, що можуть кваліфікуватися, як перешкоджання законній діяльності представників ТЦК та СП".

"В ході інциденту травмування отримали військовослужбовці Збройних Сил України та цивільні особи, пошкоджено службовий транспортний засіб", – додали у ВСП.

Для з’ясування причин і обставин, що призвели до конфлікту, Сирський доручив Військовій службі правопорядку провести службове розслідування. Також надається підтримка правоохоронним органам у розслідуванні кримінального злочину.

"Збройні Сили України роблять все, щоб захистити український народ від російського агресора. В умовах повномасштабної війни це неможливо без консолідації всього суспільства, народної підтримки нашої армії та поваги до військовослужбовців", – йдеться у повідомленні.

27 березня 2025 року СБУ повідомляла, що затримано агента ФСБ, якого росіяни намагалися підірвати біля ТЦК у Херсоні.

7 квітня СБУ повідомила про затримання у Полтавській області жінки, яка, за даними правоохоронців, планувала вчинити теракти біля райвідділу поліції та ТЦК.

30 квітня повідомлялося, що у Харкові 29-річний чоловік погрожував застосуванням ножа працівникам ТЦК.

29 травня у Харківській області військовий ТЦК втратив кисть унаслідок вибуху біля його автівки.