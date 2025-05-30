Столкновение с военными ТЦК в Каменце: Сырский поручил провести служебное расследование

В ходе инцидента пострадали военнослужащие и гражданские, повреждено служебное транспортное средство

Фото: Военная служба правопорядка ВСУ/Facebook

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский поручил провести служебное расследование ситуации в Каменце-Подольском, когда более 100 человек заблокировали служебный автомобиль представителей Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщили в Военной службе правопорядка в ВСУ.

Там напомнили, что 29 мая в Каменце-Подольском группа украинцев "совершила действия, которые могут квалифицироваться, как препятствование законной деятельности представителей ТЦК и СП".

"В ходе инцидента травмы получили военнослужащие Вооруженных Сил Украины и гражданские лица, повреждено служебное транспортное средство", – добавили в ВСП.

Для выяснения причин и обстоятельств, повлекших конфликт, Сырский поручил Военной службе правопорядка провести служебное расследование. Также оказывается поддержка правоохранительным органам в расследовании уголовного преступления.

"Вооруженные Силы Украины делают все, чтобы защитить украинский народ от российского агрессора. В условиях полномасштабной войны это невозможно без консолидации всего общества, народной поддержки нашей армии и уважения к военнослужащим", – говорится в сообщении.

27 марта 2025 года СБУ сообщала, что задержан агент ФСБ, которого россияне пытались взорвать возле ТЦК в Херсоне.

7 апреля СБУ сообщила о задержании в Полтавской области женщины, которая, по данным правоохранителей, планировала совершить теракты возле райотдела полиции и ТЦК.

30 апреля сообщалось, что в Харькове 29-летний мужчина угрожал применением ножа работникам ТЦК.

29 мая в Харьковской области военный ТЦК потерял кисть в результате взрыва возле его автомобиля.