В Харьковской области супруги избили военного ТЦК и полицейского, им грозит тюрьма

Нападавшего задержали на месте, а его жену – позже в селе Константовка Чугуевского района

ТЦК (Иллюстративное фото: Сухопутные войска)

В Харьковской области супруги напали на полицейского и военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки. В пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что супруги задержаны.

Инцидент произошел 9 июня в поселке Безлюдовка Харьковского района. Экипаж сектора реагирования патрульной полиции остановил автомобиль, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

Правоохранители утверждают, что он уклонялся от мобилизации, поэтому на место прибыли работники ТЦК и СП.

"При попытке задержать гражданина для выяснения обстоятельств, тот начал вести себя агрессивно. В разгар конфликта он нанес удары деревянной палкой полицейскому и представителю ТЦК. К нападению присоединилась и жена мужчины – она ударила полицейского камнем по голове", – говорится в пресс-релизе.

Полицейский получил травмы головы и был госпитализирован.

Нападавшего задержали на месте, а его жену позже в селе Константовка Чугуевского района.

Дело расследуют по статье о насилии в отношении работника правоохранительного органа. Супругов задержали, обоим грозит до пяти лет лишения свободы.

30 апреля сообщалось, что в Харькове 29-летний мужчина угрожал применением ножа работникам ТЦК.

29 мая в Харьковской области военный ТЦК утратил кисть в результате взрыва возле его автомобиля.

В тот же день в Каменце-Подольском более 100 человек заблокировали автомобиль ТЦК и порезали шины. В ТЦК прокомментировали инцидент, а Сырский поручил провести служебное расследование.