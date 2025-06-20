Харківський ТЦК: Чоловік випав з вікна третього поверху під час спроби втечі з військкомату

У результаті падіння військовозобов'язаний дістав травм голови, ребер та кінцівок, заявили військові

Швидка допомога (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Харківській області вночі військовозобов'язаний випав з вікна третього поверху будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Харківського обласного ТЦК та СП.

За інформацією військових, чоловік випав з вікна адміністративної будівлі під час спроби втечі.

Внаслідок падіння він отримав травми кінцівок, ребер та голови. Постраждалому викликали бригаду екстреної медичної допомоги, яка оперативно доставила його до лікарні для надання необхідної допомоги.

Військові запевнили, що з боку представників РТЦК та СП жодних протиправних дій щодо чоловіка вчинено не було.

"Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов'язку, поставив під загрозу власне життя та здоров'я", – йдеться у повідомленні.

11 червня 2025 року стало відомо про пожежу в будівлі Харківського районного ТЦК та СП. Минулося без постраждалих.

13 червня поліція повідомила про підозру чоловіку, який підпалив будівлю.