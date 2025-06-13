Пожежа в харківському ТЦК: поліція повідомила про підозру чоловіку, який підпалив будівлю

Харків'янину тепер загрожує до 10 років тюрми

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Харкові оголосили про підозру чоловіку, який, за версією слідства, підпалив будівлю районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила поліція Харківської області.

Увечері 11 червня до поліції надійшло повідомлення про пожежу в будівлі районного ТЦК та СП в Харкові. На місце події негайно прибули працівники слідчо-оперативної групи та рятувальники. Правоохоронці встановили, що будівлю підпалили.

За версією слідства, до злочину причетний 29-річний харків’янин, раніше судимий за інші злочини. Того дня чоловіка було запрошено до приміщення ТЦК для перевірки військово-облікових документів.

Перебуваючи всередині установи, він скористався моментом, коли працівники не контролювали його дії, зачинився в одній із кімнат, де запальничкою підпалив тканину.

Після скоєного він скористався метушнею та втік через вікно другого поверху. Харків’янину повідомили про підозру за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Фото: Поліція Харківської області

30 квітня повідомлялося, що у Харкові 29-річний чоловік погрожував застосуванням ножа працівникам ТЦК.

11 червня стало відомо про пожежу в будівлі харківського районного ТЦК та СП. Минулося без постраждалих.