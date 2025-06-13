Пожар в харьковском ТЦК: полиция сообщила о подозрении мужчине, который поджег здание

Харьковчанину теперь грозит до 10 лет тюрьмы

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Харькове объявили о подозрении мужчине, который, по версии следствия, поджег здание районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Вечером 11 июня в полицию поступило сообщение о пожаре в здании районного ТЦК и СП Харькова. На место происшествия прибыли работники следственно-оперативной группы и спасатели. Правоохранители установили, что здание подожгли.

По версии следствия, к преступлению причастен 29-летний харьковчанин, ранее судимый за другие преступления. В тот день мужчина был приглашен в помещение ТЦК для проверки военно-учетных документов.

Находясь внутри учреждения, он воспользовался моментом, когда сотрудники не контролировали его действия, закрылся в одной из комнат, где зажигалкой поджег ткань.

После совершенного он воспользовался суматохой и скрылся через окно второго этажа. Харьковчанину сообщили о подозрении по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: Полиция Харьковской области

30 апреля сообщалось, что в Харькове 29-летний мужчина угрожал применением ножа работникам ТЦК.

11 июня стало известно о пожаре в здании Харьковского районного ТЦК и СП. Обошлось без пострадавших.