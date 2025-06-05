На сборном пункте в Киеве прошел "бунт" мобилизованных. В ТЦК прокомментировали – видео

Мобилизированных уже направили в учебные центры, как и планировалось

ВСУ (Иллюстративное фото: facebook.com/KyivMTCK)

На сборном пункте в Киеве произошли беспорядки среди мобилизованных. В Киевском городском Территориальном центре комплектования сообщили, что для обеспечения порядка были привлечены правоохранители.

В сети распространили видео, которое можно посмотреть здесь, о якобы "бунте" мобилизованных граждан на столичном сборном пункте. В ТЦК подтвердили, что во время подготовки команд мобилизованных к отправке в учебные центры действительно начались беспорядки.

Чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить эскалации конфликтов, которые могли обернуться произволом, на место прибыли правоохранительные органы. Они обеспечили порядок.

"В дальнейшем граждане, призываемые по мобилизации, были направлены в учебные центры в соответствии с распределениями команд", – сообщили в ТЦК и призвали быть беспристрастными, проверять информацию на достоверность и воздерживаться от распространения "непроверенных, искривленных и манипуляторных" сообщений.