ГБР: Подозрение получили военные ТЦК, которые принудительно мобилизовали мужчину
В Ровенской области объявили о подозрении трем военнослужащим Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые, по версии следствия, принудительно мобилизовали мужчину. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
Подозрение получили офицер и двое военнослужащих Дубенского районного ТЦК и СП из-за факта принудительной мобилизации военнообязанного мужчины. В частности, его силой удерживали, а двое чиновников еще и избили.
21 февраля в селе Иванне Дубенского района работники ТЦК заметили мужчину на велосипеде. Они применили к нему слезоточивый газ и насильно затащили в служебный автомобиль.
У мужчины был при себе сигнальный пистолет, из которого тот произвел выстрел в воздух, чтобы позвать на помощь. За это двое военнослужащих решили "наказать" его и нанесли многочисленные удары в разные части туловища и головы, когда он уже лежал на земле. В результате мужчина получил легкие травмы.
Под физическим давлением военнообязанный сообщил свои анкетные данные и был насильно доставлен в ТЦК. При этом еще в 2019 году он был признан непригодным к военной службе в мирное время.
Военно-врачебная комиссия эти данные во внимание не приняла, поэтому мужчина мобилизован в одну из воинских частей Ровенской области.
Офицеру и двум военнослужащим объявили о подозрении в незаконном лишении свободы человека, сопровождавшемся причинением физических страданий, совершенном группой лиц без предварительного сговора; двум военным также инкриминируют пытки с целью принудить потерпевшего к действиям, противоречащим его воле, или наказать за действия, совершенные им.
Им грозит до шести лет тюрьмы.
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