ГБР: Подозрение получили военные ТЦК, которые принудительно мобилизовали мужчину

Следственные действия (Фото: ГБР)

В Ровенской области объявили о подозрении трем военнослужащим Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые, по версии следствия, принудительно мобилизовали мужчину. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Подозрение получили офицер и двое военнослужащих Дубенского районного ТЦК и СП из-за факта принудительной мобилизации военнообязанного мужчины. В частности, его силой удерживали, а двое чиновников еще и избили.

21 февраля в селе Иванне Дубенского района работники ТЦК заметили мужчину на велосипеде. Они применили к нему слезоточивый газ и насильно затащили в служебный автомобиль.

У мужчины был при себе сигнальный пистолет, из которого тот произвел выстрел в воздух, чтобы позвать на помощь. За это двое военнослужащих решили "наказать" его и нанесли многочисленные удары в разные части туловища и головы, когда он уже лежал на земле. В результате мужчина получил легкие травмы.

Под физическим давлением военнообязанный сообщил свои анкетные данные и был насильно доставлен в ТЦК. При этом еще в 2019 году он был признан непригодным к военной службе в мирное время.

Военно-врачебная комиссия эти данные во внимание не приняла, поэтому мужчина мобилизован в одну из воинских частей Ровенской области.

Офицеру и двум военнослужащим объявили о подозрении в незаконном лишении свободы человека, сопровождавшемся причинением физических страданий, совершенном группой лиц без предварительного сговора; двум военным также инкриминируют пытки с целью принудить потерпевшего к действиям, противоречащим его воле, или наказать за действия, совершенные им.

Им грозит до шести лет тюрьмы.