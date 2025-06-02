ГБР: Руководителя ТЦК в Ивано-Франковской области разоблачили в фальсификации данных

Действия должностного лица были направленными на искусственное улучшение отчетности о мобилизации, отмечает следствие

ГБР (Фото: dbr.gov.ua)

В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили одного из начальников территориального центра комплектования, который вносил ложную информацию в автоматизированную систему учета с целью фиктивного повышения показателей мобилизации. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По данным следствия, должностное лицо с помощью своего криптографического ключа несанкционированно меняло сведения в карточках военнообязанных, оформляло их якобы привлечение в армию, снимало с учета и выдавало направление в три разных воинских частей.

Следственные действия (Фото: ГБР)

Следственные действия (Фото: ГБР)

При этом точно знал, что указанные лица фактически не были мобилизованы, отмечает следствие.

Правоохранители уже установили 17 человек, которых фигурант незаконно "мобилизовал". Все они находились по месту жительства, а воинские части, в которые их якобы направили, подтвердили отсутствие таких мобилизованных в своих рядах.

В ГБР утверждают, что действия чиновника были умышленными и направленными на искусственное улучшение отчетности по мобилизации.

Ему инкриминируют несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе лицом с правом доступа, совершенное повторно. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Расследование продолжается.