ГБР: Руководителя ТЦК в Ивано-Франковской области разоблачили в фальсификации данных
В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили одного из начальников территориального центра комплектования, который вносил ложную информацию в автоматизированную систему учета с целью фиктивного повышения показателей мобилизации. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
По данным следствия, должностное лицо с помощью своего криптографического ключа несанкционированно меняло сведения в карточках военнообязанных, оформляло их якобы привлечение в армию, снимало с учета и выдавало направление в три разных воинских частей.
При этом точно знал, что указанные лица фактически не были мобилизованы, отмечает следствие.
Правоохранители уже установили 17 человек, которых фигурант незаконно "мобилизовал". Все они находились по месту жительства, а воинские части, в которые их якобы направили, подтвердили отсутствие таких мобилизованных в своих рядах.
В ГБР утверждают, что действия чиновника были умышленными и направленными на искусственное улучшение отчетности по мобилизации.
Ему инкриминируют несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе лицом с правом доступа, совершенное повторно. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
Расследование продолжается.
- 29 января 2025 года ГБР заявило о блокировании очередной схемы уклонения от мобилизации из-за якобы смены места жительства в одном из ТЦК в Харькове.
- 17 апреля СБУ сообщила о разоблачении канала переправки уклонистов за границу, задержаны бывший начальник Броварской районной военной администрации и глава благотворительного фонда.