ДБР: Керівника ТЦК на Івано-Франківщині викрили у фальсифікації даних про мобілізованих

Дії посадовця були спрямованими на штучне покращення звітності щодо мобілізації, зазначає слідство

ДБР (Фото: dbr.gov.ua)

В Івано-Франківській області правоохоронці викрили одного з начальників територіального центру комплектування, який вносив неправдиву інформацію до автоматизованої системи обліку з метою фіктивного підвищення показників мобілізації. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, посадовець за допомогою свого криптографічного ключа несанкціоновано змінював відомості у картках військовозобов’язаних, оформлював їхнє нібито залучення до війська, знімав з обліку та видавав направлення до трьох різних військових частин.

Слідчі дії (Фото: ДБР)

Слідчі дії (Фото: ДБР)

Водночас достеменно знав, що зазначені особи фактично не були мобілізовані, зазначає слідство.

Правоохоронці вже встановили 17 осіб, яких фігурант незаконно "мобілізував". Усі вони перебували за місцем проживання, а військові частини, до яких їх начебто скерували, підтвердили відсутність таких мобілізованих у своїх лавах.

У ДБР стверджують, що дії посадовця були умисними та спрямованими на штучне покращення звітності щодо мобілізації.

Йому інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою з правом доступу, вчинену повторно. Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

Розслідування триває.