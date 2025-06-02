ДБР: Керівника ТЦК на Івано-Франківщині викрили у фальсифікації даних про мобілізованих
В Івано-Франківській області правоохоронці викрили одного з начальників територіального центру комплектування, який вносив неправдиву інформацію до автоматизованої системи обліку з метою фіктивного підвищення показників мобілізації. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
За даними слідства, посадовець за допомогою свого криптографічного ключа несанкціоновано змінював відомості у картках військовозобов’язаних, оформлював їхнє нібито залучення до війська, знімав з обліку та видавав направлення до трьох різних військових частин.
Водночас достеменно знав, що зазначені особи фактично не були мобілізовані, зазначає слідство.
Правоохоронці вже встановили 17 осіб, яких фігурант незаконно "мобілізував". Усі вони перебували за місцем проживання, а військові частини, до яких їх начебто скерували, підтвердили відсутність таких мобілізованих у своїх лавах.
У ДБР стверджують, що дії посадовця були умисними та спрямованими на штучне покращення звітності щодо мобілізації.
Йому інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою з правом доступу, вчинену повторно. Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.
Розслідування триває.
- 29 січня 2025 року ДБР заявило про блокування чергової схеми ухилення від мобілізації через нібито зміну місця проживання в одному з ТЦК у Харкові.
- 17 квітня СБУ повідомила про викриття каналу переправлення ухилянтів за кордон, затримані колишній начальник Броварської районної військової адміністрації та голова благодійного фонду.