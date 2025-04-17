СБУ затримала ексчиновника, фігуранта п'яного ДТП Майбоженка: тепер підозрюють у схемі для ухилянтів

Правоохоронці пишуть, що канал діяв впродовж року, а його "послугами" встигли скористатися понад 100 осіб

Володимир Майбоженко (Фото: Facebook колишнього посадовця)

Служба безпеки України повідомила про викриття каналу переправлення ухилянтів за кордон, затримані колишній начальник Броварської районної військової адміністрації та голова благодійного фонду. Судячи з деталей, ексчиновник – це Володимир Майбоженко, що також є обвинуваченим у справі про наїзд на пішоходів, вчинений напідпитку.

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За даними слідства, двоє жителів Київщини вносили дані військовозобов’язаних до інформаційної системи "Шлях" як волонтерів, котрі буцімто ввозять до України військову амуніцію, безпілотники, продукти харчування тощо.

Проте такі псевдоволонтери, що перетинали державний кордон, не ввозили гуманітарну допомогу до України, або декларували її у незначній кількості, аби уникнути відповідальності за безпідставний виїзд, зазначає СБУ.

Правоохоронці додають, що вартість такої послуги становила до $2000, канал діяв впродовж року, а його "послугами" встигли скористатися понад 100 осіб.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Спецслужба зауважує, що вона задокументувала протиправну діяльність фігурантів та затримали їх за місцями проживання у Києві та Бучанському районі, а під час обшуків у їхніх домоволодіннях та офісному приміщенні благодійного фонду були вилучені мобільні телефони, комп’ютерна техніка, установчі документи організації та чорнові записи з доказами схеми.

Затриманим повідомили про підозри за статтями про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань та незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Суд обрав фігурантам запобіжний захід – тримання під вартою.

Продовжується досудове розслідування, аби встановити інших причетних до злочину, підсумовує СБУ.