СБУ затримала ексчиновника, фігуранта п'яного ДТП Майбоженка: тепер підозрюють у схемі для ухилянтів
Служба безпеки України повідомила про викриття каналу переправлення ухилянтів за кордон, затримані колишній начальник Броварської районної військової адміністрації та голова благодійного фонду. Судячи з деталей, ексчиновник – це Володимир Майбоженко, що також є обвинуваченим у справі про наїзд на пішоходів, вчинений напідпитку.
За даними слідства, двоє жителів Київщини вносили дані військовозобов’язаних до інформаційної системи "Шлях" як волонтерів, котрі буцімто ввозять до України військову амуніцію, безпілотники, продукти харчування тощо.
Проте такі псевдоволонтери, що перетинали державний кордон, не ввозили гуманітарну допомогу до України, або декларували її у незначній кількості, аби уникнути відповідальності за безпідставний виїзд, зазначає СБУ.
Правоохоронці додають, що вартість такої послуги становила до $2000, канал діяв впродовж року, а його "послугами" встигли скористатися понад 100 осіб.
Спецслужба зауважує, що вона задокументувала протиправну діяльність фігурантів та затримали їх за місцями проживання у Києві та Бучанському районі, а під час обшуків у їхніх домоволодіннях та офісному приміщенні благодійного фонду були вилучені мобільні телефони, комп’ютерна техніка, установчі документи організації та чорнові записи з доказами схеми.
Затриманим повідомили про підозри за статтями про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань та незаконне переправлення осіб через державний кордон.
Суд обрав фігурантам запобіжний захід – тримання під вартою.
Продовжується досудове розслідування, аби встановити інших причетних до злочину, підсумовує СБУ.
- 26 квітня 2024 року тодішній начальник Броварської РДА Майбоженко проїхав перехрестя на червоне світло, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів – через це постраждали четверо осіб, зокрема дитина. 27 квітня президент Зеленський своїм указом звільнив Майбоженка.
- 27 січня 2025 року суд присудив Майбоженку штраф 34 000 грн та позбавлення прав на три роки. Під час судового розгляду адвокат ексчиновника подав угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілими, але прокуратура вирішила оскаржити вирок.
- 17 квітня апеляційний суд скасував вирок Майбоженку та призначив новий розгляд у суді першої інстанції.