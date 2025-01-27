Ексначальник РДА Броварів Майбоженко обійшовся штрафом та позбавленням прав за п'яне ДТП

У квітні 2024-го колишній чиновник виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на чотирьох пішоходів, зокрема дитину

Володимир Майбоженко (Фото: Facebook колишнього посадовця)

Ексначальнику Броварської райадміністрації Володимиру Майбоженку присудили штраф та позбавлення прав у справі про п'яну аварію, в якій постраждали четверо людей. Про це повідомляє місцеве видання Brovarymedia.

Колишньому чиновнику присудили 34 000 грн штрафу й на три роки позбавили прав керувати автомобілем.

Також Майбоженко зобов'язаний сплатити 31 432 грн витрат на експертизи та інші судові витрати.

Водночас засудженому повертають машину марки Volvo, що зберігалося на штрафмайданчику.

ДОПОВНЕНО. Київська обласна прокуратура повідомила, що оскаржить цей вирок в апеляції.

Під час судового розгляду адвокат обвинуваченого подав угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілими. Згідно з нею сторони обумовили покарання з застосуванням статті кримінального кодексу, що передбачає призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом (відповідне покарання і виніс суд).

Водночас прокурор подав письмове заперечення про неможливість укладання угоди про примирення у провадженнях такої категорії, а також невідповідність положень угоди інтересам суспільства та вимогам Кримінального кодексу.

Також, додали в відомстві, суд відмовив прокурору у дослідженні в ході судового розгляду матеріалів провадження, які свідчать про відсутність пом’якшувальної обставини (активного сприяння в розкритті правопорушення з боку обвинуваченого).

Окрім цього, прокурор подавав заяву про відвід головуючої судді у зв'язку з обставинами, що викликають сумнів у неупередженості суду. Водночас цю заяву суд не задовольнив.

Раніше, 26 квітня 2024 року, на той момент начальник Броварської райадміністрації Майбоженко проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. Були ушпиталені четверо людей, зокрема дитина.

У крові фігуранта виявили 2,31 проміле алкоголю – вдесятеро більше, ніж дозволено законом. Наступного дня після ДТП президент Володимир Зеленський звільнив Майбоженка з посади.

Майбоженка підозрювали у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння.

Максимально за підозрою йому могло загрожувати вісім років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий проміжок часу. Проте у вересні Майбоженку змінили кваліфікацію на 1 частину вищезазначеної статті, яка передбачає максимум три роки ув'язнення та п'ять років позбавлення прав.