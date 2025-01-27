Экс-начальник РГА Броваров Майбоженко обошелся штрафом и лишением прав за пьяное ДТП

Экс-начальник РГА Броваров Майбоженко обошелся штрафом и лишением прав за пьяное ДТПдополнено
Экс-начальнику Броварской райадминистрации Владимиру Майбоженко присудили штраф и лишение прав по делу о пьяной аварии, в которой пострадали четыре человека.
Бывшему чиновнику присудили 34 000 грн штрафа и на три года лишили прав водить автомобиль.
Также Майбоженко обязан оплатить 31 432 грн расходов на экспертизы и другие судебные издержки.
В то же время осужденному возвращают машину марки Volvo, хранившуюся на штрафплощадке.
ДОПОЛНЕНО. Киевская областная прокуратура сообщила, что обжалует этот приговор в апелляции.
В ходе судебного разбирательства адвокат обвиняемого подал соглашение о примирении между обвиняемым и потерпевшими. Согласно ему стороны оговорили наказание с применением статьи уголовного кодекса, предусматривающей назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом (соответствующее наказание и вынес суд).
В то же время, прокурор подал письменное возражение о невозможности заключения соглашения о примирении в производствах такой категории, а также несоответствии положений соглашения интересам общества и требованиям Уголовного кодекса.
Также, добавили в ведомстве, суд отказал прокурору в исследовании в ходе судебного разбирательства материалов производства, свидетельствующих об отсутствии смягчающего обстоятельства (активного содействия в раскрытии правонарушения со стороны обвиняемого).
Кроме этого, прокурор подавал заявление об отводе председательствующего судьи в связи с обстоятельствами, вызывающими сомнение в беспристрастности суда. В то же время это заявление суд не удовлетворил.
Ранее, 26 апреля 2024 года, на тот момент начальник Броварской райадминистрации Майбоженко проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. Были госпитализированы четыре человека, в том числе ребенок.
В крови фигуранта обнаружили 2,31 промилле алкоголя – в десять раз больше, чем разрешено законом На следующий день после ДТП президент Владимир Зеленский уволил Майбоженко с должности.
Майбоженко подозревали в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения.
Максимально по подозрению ему могло грозить восемь лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же промежуток времени. Однако сентябре Майбоженко изменили квалификацию на 1 часть вышеупомянутой статьи, которая предусматривает максимум три года лишения свободы и пять лет лишения прав.
- 26 мая 2023-го в Киеве тогдашний глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.
- У судьи принудительно взяли биологические образцы. Впоследствии в ГБР заявили, что Тандыр был пьян во время ДТП.
- 6 августа 2024-го Высший совет правосудия уволил Тандыра с должности.