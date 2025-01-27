Экс-начальник РГА Броваров Майбоженко обошелся штрафом и лишением прав за пьяное ДТП

В апреле 2024-го бывший чиновник выехал на обочину и совершил наезд на четырех пешеходов, в том числе ребенка

Владимир Майбоженко (Фото: Facebook бывшего чиновника)

Экс-начальнику Броварской райадминистрации Владимиру Майбоженко присудили штраф и лишение прав по делу о пьяной аварии, в которой пострадали четыре человека.

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Бывшему чиновнику присудили 34 000 грн штрафа и на три года лишили прав водить автомобиль.

Также Майбоженко обязан оплатить 31 432 грн расходов на экспертизы и другие судебные издержки.

В то же время осужденному возвращают машину марки Volvo, хранившуюся на штрафплощадке.

ДОПОЛНЕНО. Киевская областная прокуратура сообщила, что обжалует этот приговор в апелляции.

В ходе судебного разбирательства адвокат обвиняемого подал соглашение о примирении между обвиняемым и потерпевшими. Согласно ему стороны оговорили наказание с применением статьи уголовного кодекса, предусматривающей назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом (соответствующее наказание и вынес суд).

В то же время, прокурор подал письменное возражение о невозможности заключения соглашения о примирении в производствах такой категории, а также несоответствии положений соглашения интересам общества и требованиям Уголовного кодекса.

Также, добавили в ведомстве, суд отказал прокурору в исследовании в ходе судебного разбирательства материалов производства, свидетельствующих об отсутствии смягчающего обстоятельства (активного содействия в раскрытии правонарушения со стороны обвиняемого).

Кроме этого, прокурор подавал заявление об отводе председательствующего судьи в связи с обстоятельствами, вызывающими сомнение в беспристрастности суда. В то же время это заявление суд не удовлетворил.

Ранее, 26 апреля 2024 года, на тот момент начальник Броварской райадминистрации Майбоженко проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. Были госпитализированы четыре человека, в том числе ребенок.

В крови фигуранта обнаружили 2,31 промилле алкоголя – в десять раз больше, чем разрешено законом На следующий день после ДТП президент Владимир Зеленский уволил Майбоженко с должности.

Майбоженко подозревали в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения.

Максимально по подозрению ему могло грозить восемь лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же промежуток времени. Однако сентябре Майбоженко изменили квалификацию на 1 часть вышеупомянутой статьи, которая предусматривает максимум три года лишения свободы и пять лет лишения прав.