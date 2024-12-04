Смертельная авария в Днепре: 17-летнего пассажира BMW отправили под домашний арест

Юноше инкриминируют неоказание помощи человеку, который находится в опасном для жизни состоянии

Место ДТП (Фото: Национальная полиция)

В среду, 4 декабря, в Днепре суд избрал меру пресечения 17-летнему пассажиру автомобиля BMW, который столкнулся с легковушкой Ford 1 декабря на Набережной Заводской, в результате чего погиб ребенок. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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По ходатайству Западной окружной прокуратуры Днепра 17-летнему пассажиру автомобиля избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Ранее юноше объявили о подозрении. Ему инкриминируют неоказание помощи человеку, который находится в опасном для жизни состоянии. Такие действия наказываются либо штрафом, либо лишением свободы от трех до пяти лет.

Суспильне со ссылкой на ювенальных прокуроров сообщило, что подозреваемый трижды привлекался к административной ответственности. Он нигде не работает и отчислен из учебного заведения из-за систематических пропусков занятий.

В ходе судебного заседания также стало известно, что попавшая в дорожно-транспортное происшествие BMW принадлежит отцу несовершеннолетнего. Как рассказал мужчина, он предоставлял ее в пользование 19-летнему другу сына, который и был за рулем.

Свою вину юноша не признал и заявил, что считает себя одним из потерпевших в аварии.

Авария в Днепре произошла вечером 1 декабря в районе улицы Набережная Заводская. BMW столкнулся с автомобилем Ford, в результате чего погибла 10-летняя пассажирка, а еще двое детей и один взрослый были травмированы. Водитель задержали.

2 декабря 19-летнему водителю BMW объявили о подозрении. Ему может грозить восемь лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

3 декабря подозреваемого отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.