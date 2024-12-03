19-летнего водителя BMW, подозреваемого в смертельном ДТП в Днепре, взяли под стражу

Стало известно, что подозреваемый ранее уже был судим

Подозреваемый и судьи (Фото: Суспильне Днепр)

19-летнего подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Днепре взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Заседание суда прошло 3 декабря. Судья удовлетворил ходатайство Днепропетровской областной прокуратуры.

Как сообщает Суспильне Днепр, сторона защиты также выразила опасения относительно несовершеннолетнего пассажира BMW, находившегося в автомобиле на момент совершения ДТП. Правозащитник Василий Серегин считает, что тот может уехать за границу.

Адвокат подозреваемого отказался от комментариев. Подозреваемый не признает вины и отказывается комментировать, был ли за рулем.

Стало известно, что он был ранее судим.