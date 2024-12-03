19-летнего водителя BMW, подозреваемого в смертельном ДТП в Днепре, взяли под стражу
19-летнего подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Днепре взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Заседание суда прошло 3 декабря. Судья удовлетворил ходатайство Днепропетровской областной прокуратуры.
Как сообщает Суспильне Днепр, сторона защиты также выразила опасения относительно несовершеннолетнего пассажира BMW, находившегося в автомобиле на момент совершения ДТП. Правозащитник Василий Серегин считает, что тот может уехать за границу.
Адвокат подозреваемого отказался от комментариев. Подозреваемый не признает вины и отказывается комментировать, был ли за рулем.
Стало известно, что он был ранее судим.
- Авария в Днепре произошла вечером 1 декабря в районе улицы Набережная Заводская. BMW столкнулся с автомобилем Ford, в результате чего погибла 10-летняя пассажирка, а еще двое детей и один взрослый были травмированы. Водитель задержан.
- 2 декабря 19-летнему водителю BMW объявили о подозрении. Ему может грозить восемь лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.