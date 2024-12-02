Смертельное ДТП в Днепре. 19-летнему водителю объявили о подозрении
Место ДТП (Фото: Офис генпрокурора)

Жителю Днепра объявлено о подозрении в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб малолетний ребенок. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

19-летнему водителю автомобиля BMW инкриминируют нарушение правил дорожного движения, что привело к гибели 10-летней девочки. Максимальное наказание – восемь лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

По данным следствия, в воскресенье, 1 декабря, мужчина, управляя автомобилем в Днепре, превысил скорость и допустил столкновение с машиной Ford.

В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка Ford. Другие пассажиры, в том числе малолетние дети, а также водитель получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Накануне правоохранители задержали водителя. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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