Смертельное ДТП в Днепре. 19-летнему водителю объявили о подозрении

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы

Место ДТП (Фото: Офис генпрокурора)

Жителю Днепра объявлено о подозрении в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб малолетний ребенок. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

19-летнему водителю автомобиля BMW инкриминируют нарушение правил дорожного движения, что привело к гибели 10-летней девочки. Максимальное наказание – восемь лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

По данным следствия, в воскресенье, 1 декабря, мужчина, управляя автомобилем в Днепре, превысил скорость и допустил столкновение с машиной Ford.

В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка Ford. Другие пассажиры, в том числе малолетние дети, а также водитель получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Накануне правоохранители задержали водителя. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве 4 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись два легковых автомобиля, автобус и грузовик, погиб мужчина, еще один тяжело травмирован.

15 ноября стало известно, что в ДТП погиб бывший депутат Полтавского облсовета, владелец строительной компании Novos Development Group Игорь Сирык.