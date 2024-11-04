В Киеве столкнулись легковые авто, автобус и грузовик: есть погибший и пострадавшие – фото

В результате столкновения двух легковых автомобилей — Mercedes-Benz и Lada Niva, а также автобуса Mitsubishi, были зажаты водители и пассажиры

Фото: ГСЧС

В Киеве 4 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись два легковых автомобиля, автобус и грузовик, погиб мужчина, еще один тяжело травмирован. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

По данным правоохранителей, авария произошла на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе Киева.

В результате столкновения двух легковых автомобилей — Mercedes-Benz и Lada Niva, а также автобуса Mitsubishi, были зажаты водитель и пассажиры, уточнили в ГСЧС.

Погибшего водителя деблокировали из автомобиля. Известно еще об одном пострадавшем, он в тяжелом состоянии. До прибытия оперативных служб госпитализировали еще двух человек, добавили спасатели.

Число пострадавших устанавливается. Подробности инцидента пока не известны.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС