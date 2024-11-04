У Києві зіткнулися два легкових авто, автобус та вантажівка: є загиблий і травмовані – фото

У результаті зіткнення двох легкових автомобілів — Mercedes-Benz і Lada Niva, а також автобуса Mitsubishi, було затиснуто водія та пасажирів

Фото: ДСНС

У Києві 4 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися дві легкові автомобілі, автобус і вантажівка, загинув чоловік, ще один важко травмований. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Києві.

За даними правоохоронців, аварія сталася на вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі Києва.

В результаті зіткнення двох легкових автомобілів — Mercedes-Benz і Lada Niva, а також автобуса Mitsubishi, було затиснуто водія та пасажирів, уточнили у ДСНС.

Загиблого водія деблокували з автівки. Відомо про ще одного постраждалого, він у важкому стані. До прибуття оперативних служб госпіталізували ще двох людей, додали рятувальники.

Кількість постраждалих встановлюється. Подробиці інциденту поки що не відомі.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС