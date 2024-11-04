У Києві зіткнулися два легкових авто, автобус та вантажівка: є загиблий і травмовані – фото
У Києві 4 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися дві легкові автомобілі, автобус і вантажівка, загинув чоловік, ще один важко травмований. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Києві.
За даними правоохоронців, аварія сталася на вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі Києва.
В результаті зіткнення двох легкових автомобілів — Mercedes-Benz і Lada Niva, а також автобуса Mitsubishi, було затиснуто водія та пасажирів, уточнили у ДСНС.
Загиблого водія деблокували з автівки. Відомо про ще одного постраждалого, він у важкому стані. До прибуття оперативних служб госпіталізували ще двох людей, додали рятувальники.
Кількість постраждалих встановлюється. Подробиці інциденту поки що не відомі.
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