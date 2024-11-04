Сергей Мамоян (Фото: пресс-служба Киевсовета)

В возрасте 40 лет 3 ноября погиб депутат Киевского городского совета Сергей Мамоян. Об этом сообщили в пресс-службе органа местных властей.

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О причинах смерти Мамояна не сообщается, в Киевсовете отметили лишь, что это была "трагическая гибель".

В то же время ряд украинских СМИ, в частности РБК-Украина, утверждают, что депутат мог погибнуть в ДТП в Одесской области, которое произошло 3 ноября.

В пресс-релизе полиции указано, что авария произошла в Белгород-Днестровском районе: 40-летний житель Киевской области, управляя внедорожником Toyota, на кольцевом участке дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет, где произошла опрокидывание и заниматься.

По данным правоохранителей, водитель и находившаяся на пассажирском сиденье женщина погибли.

СПРАВКА Сергей Мамоян – депутат Киевсовета, избранный от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. Он известен как один из представителей семьи, связанной со строительным бизнесом, в частности, с Сергей Мамоян – депутат Киевсовета, избранный от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. Он известен как один из представителей семьи, связанной со строительным бизнесом, в частности, с застройкой на Почтовой площади в Киеве. Мамоян неоднократно попадал в центр внимания из-за декларирования роскошных автомобилей и дорогих покупок, которые вызывали сомнения общественности в их происхождении.

Фото: ГУНП в Одесской области