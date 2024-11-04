В возрасте 40 лет погиб депутат Киевсовета Сергей Мамоян
В возрасте 40 лет 3 ноября погиб депутат Киевского городского совета Сергей Мамоян. Об этом сообщили в пресс-службе органа местных властей.
О причинах смерти Мамояна не сообщается, в Киевсовете отметили лишь, что это была "трагическая гибель".
В то же время ряд украинских СМИ, в частности РБК-Украина, утверждают, что депутат мог погибнуть в ДТП в Одесской области, которое произошло 3 ноября.
В пресс-релизе полиции указано, что авария произошла в Белгород-Днестровском районе: 40-летний житель Киевской области, управляя внедорожником Toyota, на кольцевом участке дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет, где произошла опрокидывание и заниматься.
По данным правоохранителей, водитель и находившаяся на пассажирском сиденье женщина погибли.
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