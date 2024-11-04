У віці 40 років загинув депутат Київради Сергій Мамоян

Імовірно, Мамоян загинув у ДТП, яка сталася 3 листопада на Одещині

Сергій Мамоян (Фото: пресслужба Київради)

У віці 40 років 3 листопада загинув депутат Київської міської ради Сергій Мамоян. Про це повідомили у пресслужбі органу місцевої влади.

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Про причини смерті Мамояна не повідомляється, у Київраді зазначили лише, що це була "трагічна загибель".

Водночас низка українських ЗМІ, зокрема РБК-Україна, стверджують, що депутат міг загинути у ДТП на Одещині, яка сталася 3 листопада.

У пресрелізі поліції вказано, що аварія сталася у Білгород-Дністровському районі: 40-річний житель Київщини, керуючи позашляховиком Toyota, на кільцевій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини у кювет, де відбулося перекидання і займання транспортного засобу.

За даними правоохоронців, водій та жінка, яка перебувала на пасажирському сидінні, загинули.

ДОВІДКА Сергій Мамоян — депутат Київради, обраний від забороненої в Україні партії ОПЗЖ. Він відомий як один із представників сім'ї, пов'язаної з будівельним бізнесом, зокрема із Сергій Мамоян — депутат Київради, обраний від забороненої в Україні партії ОПЗЖ. Він відомий як один із представників сім'ї, пов'язаної з будівельним бізнесом, зокрема із забудовою на Поштовій площі в Києві. Мамоян неодноразово потрапляв у центр уваги через декларування розкішних автомобілів і дорогих покупок, які викликали сумніви громадськості щодо їхнього походження.

Фото: ГУНП в Одеській області