У віці 40 років загинув депутат Київради Сергій Мамоян
У віці 40 років 3 листопада загинув депутат Київської міської ради Сергій Мамоян. Про це повідомили у пресслужбі органу місцевої влади.
Про причини смерті Мамояна не повідомляється, у Київраді зазначили лише, що це була "трагічна загибель".
Водночас низка українських ЗМІ, зокрема РБК-Україна, стверджують, що депутат міг загинути у ДТП на Одещині, яка сталася 3 листопада.
У пресрелізі поліції вказано, що аварія сталася у Білгород-Дністровському районі: 40-річний житель Київщини, керуючи позашляховиком Toyota, на кільцевій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини у кювет, де відбулося перекидання і займання транспортного засобу.
За даними правоохоронців, водій та жінка, яка перебувала на пасажирському сидінні, загинули.
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