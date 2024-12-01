В Днепре задержан водитель, совершивший смертельное ДТП – Нацполиция

Автомобиль BMW (Фото: Нацполиция)

Национальная полиция заявила о задержании водителя, совершившего смертельную аварию в Днепре.

Трагедия произошла в 19.45 в районе улицы Набережная Заводская. Полиция предварительно установила, что водитель BMW в районе остановки общественного транспорта "Детский комбинат" совершил столкновение с автомобилем Ford, который проводил маневр разворота.

В результате аварии на месте происшествия погибла 10-летняя пассажирка машины Ford, водитель этого автомобиля и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, получили телесные повреждения – их госпитализировали в больницу.

Водителя BMW задержали, следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Максимальное наказание – восемь лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Правоохранители начали расследование.

Автомобиль BMW (Фото: Нацполиция)

Автомобиль Ford (Фото: Нацполиция)

В Киеве 4 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись два легковых автомобиля, автобус и грузовик, погиб мужчина, еще один тяжело травмирован.