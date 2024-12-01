У Дніпрі затримали водія, який вчинив смертельне ДТП – Нацполіція

Через аварію загинула 10-річна дитина, двоє дорослих та двоє малолітніх дітей отримали тілесні ушкодження

Автомобіль BMW (Фото: Нацполіція)

Національна поліція заявила про затримання водія, який вчинив смертельну аварію у Дніпрі.

Трагедія сталася о 19:45 в районі вулиці Набережна Заводська. Поліція попередньо встановила, що водій BMW у районі зупинки громадського транспорту "Дитячий комбінат" допустив зіткнення з автомобілем Ford, який проводив маневр розвороту.

Унаслідок аварії на місці події загинула 10-річна пасажирка машини Ford, водій цього автомобілю та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження – їх ушпиталили до лікарні.

Водія BMW затримали, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Максимальне покарання – вісім років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Правоохоронці розпочали розслідування.

Автомобіль BMW (Фото: Нацполіція)

Автомобіль Ford (Фото: Нацполіція)

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